Josias: Bronca de Moraes faz parte da coreografia do processo legal

As repreensões dadas pelo ministro Alexandre de Moraes às testemunhas dos acusados pela tentativa de golpe de Estado ouvidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nos últimos dias foram adequadas e fazem parte do jogo jurídico, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Hoje, Moraes rebateu o brigadeiro Antonio Ramiro Lorenzo, que havia afirmado só ter ouvido a palavra "golpe" na mídia. Antes, o ministro já havia dado broncas no ex-ministro Aldo Rebelo e no general Freire Gomes, ex-comandante do Exército.

Até aqui, não houve nada que apagasse as provas reunidas pela Polícia Federal e nenhuma evidência nova surgiu nesses depoimentos que socorresse algum dos réus. Pelo contrário: tudo o que veio ou confirmou o que a polícia havia descoberto e o Ministério Público já havia denunciado, ou é absolutamente inútil, com declarações que não têm a menor serventia.

Faz bem o ministro, inclusive quando alerta os advogados de que 'isso aqui não é circo'. Moraes está conduzindo adequadamente. Faz parte da coreografia do devido processo legal a intervenção de um magistrado quando ele identifica uma tentativa de desviar a atenção dos julgadores. Não há ali qualquer sintoma de perseguição. Moraes dá seus alertas de forma veemente. Aí é uma questão de estilo. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias comparou o caso de Moraes à atuação de Sergio Moro à frente da Lava Jato, quando o então juiz também agiu de forma veemente durante os depoimentos dos envolvidos.

Na condução da Lava Jato, Sergio Moro tinha um comportamento lhano e tratava as testemunhas com fidalguia, mas houve também altercações entre ele e Cristiano Zanin, que na época era advogado do Lula. Os dois se desentenderam. Depois, Gabriela Hardt, que sucedeu Moro, também teve um atrito verbal com Lula. O juiz é a autoridade máxima.

No caso específico, Moraes é o relator. Essas testemunhas transitam entre a inutilidade e a tentativa de socorrer os réus. Elas são inservíveis e até provocam a manifestação de Moraes quando tentam fabricar fatos. Foi o que aconteceu hoje. A opinião de um depoente, sobretudo alguém que foi subordinado do réu, não tem a menor importância. Josias de Souza, colunista do UOL

Bergamo: Se vierem sanções a Moraes, STF pode subir tom contra Bolsonaro

Caso o governo de Donald Trump confirme que tomará medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, o STF reagirá e elevará o tom contra Jair Bolsonaro, avaliou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.

Imagino que o governo brasileiro já disse ao governo americano que haverá reações, e o Supremo também demonstra isso. Para mim, parece muito lógico que se essas sanções vierem, o STF sobe o tom. Não sei se isso pode justificar uma prisão de Jair Bolsonaro.

Nesses movimentos, uma sanção do governo Trump a Moraes não é algo trivial. Não é uma decisão da ONU, que não tem poder de imposição a nada. A gravidade da aplicação de uma sanção pode gerar uma reação equivalente. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

