José Dirceu defende 'chapa forte' em SP e cita Haddad e Alckmin

O PT precisará montar uma chapa forte em São Paulo para as eleições de 2026, afirmou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL. Dirceu destacou que nomes como Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Márcio França representam candidaturas fortes com base eleitoral.

Eu vejo um cenário assim, que nós temos que nos preparar para ele, para disputar o Senado, para disputar os governos de estado, porque o nosso governo da Bahia até o Amazonas, o governo tem aliados para eleger governadores em quase todos os estados e eleger senadores.

A disputa vai ser decisiva em São Paulo, Minas e Rio. Aqui em São Paulo, nós temos que ter candidaturas fortes, seja o Tarcísio o candidato, seja o Kassab, seja o Nunes, seja o vice do Tarcísio. Nós precisamos do Márcio [França], precisamos do Haddad, precisamos do Alckmin, do vice-presidente, do ministro e do outro ministro. Precisamos fazer uma chapa forte, da Marta, precisamos ter uma chapa forte.

Eu estou dizendo que nós tiramos quatro milhões de votos do Bolsonaro, foi por isso que nós ganhamos a eleição, nós podemos ganhar no Nordeste e perder em São Paulo, Minas e Rio. Aqui em São Paulo nós temos que ter candidaturas com base eleitoral. Quem tem voto em São Paulo, além dos partidos, o PT tem voto. Quem tem voto, Alckmin, Haddad e Márcio França, os três, daí tem que sair a chapa.

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: