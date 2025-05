Japão: BoJ sofre prejuízo recorde com JGBs em meio a salto nos rendimentos dos títulos

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) amargou prejuízo recorde decorrente dos títulos do governo japonês (JGBs) que detém no último ano fiscal, diante do impacto de um salto nos rendimentos dos papéis.

O banco central japonês sofreu um prejuízo não realizado de 28,625 trilhões de ienes (US$ 198,29 bilhões) com os JGBs no ano encerrado em março, três vezes maior do que a perda de 9,434 trilhões de ienes do ano fiscal anterior.

Trata-se do maior prejuízo desde que o BoJ começou a avaliar seu balanço de JGBs pelo método atual, adotado há duas décadas. O BoJ diz que a perda não afeta suas decisões de política monetária, uma vez que a instituição pretende manter os JGBs até o vencimento, o que significa que quaisquer prejuízos não irão se materializar.

O BoJ vem elevando sua taxa básica de juros desde o ano passado, deflagrando um forte aumento nos rendimentos dos JGBs, que se movem na direção contrária dos preços. No fim de março, o juro do JGB de 10 anos atingiu 1,485%, ante 0,725% um ano antes.

Alguns economistas dizem que o rápido avanço nos rendimentos dos JGB poderá deixar o BoJ mais cauteloso em relação a novas elevações da taxa básica, uma vez que apertos adicionais da política monetária têm o potencial de desestabilizar os mercados financeiros.

Por outro lado, o BoJ assegurou novos ganhos com ações, ao registrar lucro não realizado de 32,871 trilhões de ienes com seus ETFs - como são conhecidos fundos acionários negociados em bolsa - no último ano fiscal. O BC japonês removeu a maioria de suas medidas de flexibilização monetária no ano passado, mas seu presidente, Kazuo Ueda, tem dito que ainda não decidiu o que fazer a respeito de sua carteira de ações. Fonte: Dow Jones Newswires.