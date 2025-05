Israel diz ter atingido alvos do grupo houthi, incluindo último avião no aeroporto de Sanaa

JERUSALÉM/ÁDEN (Reuters) - Israel disse que atingiu alvos do grupo houthi, incluindo o último avião usado pelo grupo no aeroporto internacional de Sanaa, depois que os militantes iemenitas lançaram mísseis contra Israel um dia antes.

O diretor-geral do Aeroporto Internacional de Sanaa, Khaled al-Shaief, disse em um post no X que o ataque destruiu completamente o último avião civil que a Yemenia Airways estava operando no aeroporto.

O aeroporto é o maior do Iêmen e voltou a funcionar na semana passada depois de reparos temporários e restauração da pista após ataques israelenses anteriores.

Ele estava sendo usado principalmente por aeronaves da ONU e pelo avião destruído nos últimos ataques israelenses. Três outros aviões da Yemenia Airways foram destruídos em um ataque no início deste mês.

"Essa é uma mensagem clara e uma continuação direta da política que estabelecemos: quem disparar contra o Estado de Israel pagará um preço alto", disse o Ministério da Defesa de Israel em um comunicado.

Os houthis não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Parte do "Eixo de Resistência" do Irã, uma aliança regional que inclui o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, os houthis controlam o território onde reside cerca de 60% da população do Iêmen.

