IG4 negocia investimento na geradora de energia Rio Alto, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes e Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - Um novo fundo latino-americano, gerido pela empresa de private equity IG4 Capital, está em negociações avançadas com os credores da Rio Alto Energias Renováveis para reestruturar a dívida da geradora brasileira e investir em suas operações, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o negócio.

A Rio Alto, especializada na construção e operação de projetos solares, tem lutado para evitar um processo de recuperação judicial. Em fevereiro, a empresa solicitou uma medida cautelar para suspender temporariamente as ações dos credores, enquanto busca reestruturar sua dívida.

A Rio Alto e a IG4 não quiseram comentar.

De acordo com uma pessoa próxima das negociações, se o negócio for concluído, representará o primeiro investimento do Fundo III da IG4, que já garantiu aproximadamente US$200 milhões em capital e permanece aberto a compromissos adicionais.

A mesma pessoa afirmou que o negócio envolve a reestruturação da dívida, de cerca de R$1,5 bilhão, bem como uma injeção de capital de aproximadamente R$300 milhões.

A IG4, especializada em investimentos em situações especiais ("special sits"), não é a única compradora potencial de Rio Alto, mas está atualmente bem posicionada para prosseguir com o negócio, de acordo com outra fonte com conhecimento da transação.

A IG4 foi cofundada por Paulo Mattos, ex-executivo da GP Investments, que também foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A Rio Alto foi criada em 2009 e possui um portfólio de mais de 1,8 GW, incluindo ativos em operação e em desenvolvimento.

