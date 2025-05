Ibovespa recua com siderúrgicas entre as maiores quedas

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, com Usiminas e CSN entre os destaques negativos em meio a dúvidas sobre a efetividade de medidas do governo para frear a entrada de produtos siderúrgicos no país, assim como Azul, que pediu recuperação judicial.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,35%, a 139.059,45 pontos, segundo dados preliminares, após renovar topo histórico intradia na véspera, a 140.381,93 pontos. Nesta quarta-feira, chegou a 139.546,93 pontos no melhor momento e a 138.579,9 pontos na mínima.

O volume financeiro somava R$16,93 bilhões antes dos ajustes finais.