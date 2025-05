Gripe aviária: RS conclui 4ª rodada de visitas em áreas no raio de 3 km de foco

O governo do Rio Grande do Sul informou, em nota, ter concluído a quarta rodada de visitas a 19 propriedades com criação de aves situadas no raio de 3 quilômetros do foco confirmado de gripe aviária em Montenegro. As vistorias têm caráter preventivo e fazem parte do protocolo do Plano Nacional de Contingência para Influenza Aviária, com o objetivo de monitorar a sanidade das aves de subsistência.

A próxima etapa da vigilância está prevista para quinta-feira (29), com novas visitas às propriedades no mesmo raio. Já o terceiro ciclo de inspeções nas propriedades localizadas no raio de 10 quilômetros deve ocorrer no sábado (31). A operação é conduzida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), com apoio de diferentes órgãos estaduais e municipais.

As ações de vigilância incluem ainda barreiras sanitárias instaladas nas áreas de foco e de vigilância, com o objetivo de desinfetar veículos e reforçar as orientações sobre biossegurança. Até o momento, 3.728 veículos foram abordados e desinfetados. Segundo balanço divulgado pela Seapi, 255 propriedades foram visitadas na zona de vigilância no segundo ciclo de vistorias.

O efetivo mobilizado para a operação inclui 43 servidores da Seapi, além de integrantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, da Prefeitura de Montenegro, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.