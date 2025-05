Governo envia ao Congresso projeto de lei sobre venda de petróleo do pré-sal

BRASÍLIA (Reuters) - O governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza a venda de petróleo, inclusive de áreas "não contratadas" na região do pré-sal, apontou registro do protocolo no sistema da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira.

O texto apresentado informa que o preço mínimo e os demais parâmetros do leilão serão propostos pelo Ministério de Minas e Energia e aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

(Reportagem de André Romani)