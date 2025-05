França anuncia acordo para criar Centro Pompidou no Brasil

A França anunciou nesta quarta-feira (28) a assinatura de um protocolo de acordo entre o Centro Pompidou e o estado do Paraná para a abertura de uma filial deste emblemático museu no estado da região sul do Brasil no final de 2027.

"Localizado no coração da região da Tríplice Fronteira, perto das cataratas do Iguaçu", este futuro Centro Pompidou "oferecerá uma programação multidisciplinar que vai misturar exposições, espetáculos ao vivo, grandes ciclos de cinema, festivais, conferências e residências de artistas", afirmou o Ministério da Cultura francês em um comunicado

ls-tjc/acc/fp

© Agence France-Presse