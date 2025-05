Fávaro: foi iniciado diálogo com importadores para diminuir restrição ao frango do Brasil

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a pasta começou negociações com importadores para flexibilizar a restrição ao frango do Brasil, em virtude das suspensões temporárias adotadas por vários mercados depois de um foco de gripe aviária confirmado em plantel comercial em Montenegro (RS). "Neste momento, começamos o diálogo para diminuir as restrições às exportações do frango brasileiro. Quando completarmos o vazio sanitário de 28 dias, o foco total será na liberação dos embargos ao frango", disse Fávaro, durante audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

Como o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, o governo brasileiro já está negociando com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil. As conversas já estão em andamento para minimizar os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no País sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro.

As exportações de carne de frango de todo o Brasil estão suspensas para 24 destinos, enquanto outros 13 suspenderam as importações de frango proveniente do Rio Grande do Sul e outros restringiram as compras de um raio de 10 km do foco onde o foco de gripe aviária foi detectado. Os números foram detalhados por Fávaro.

As suspensões das importações de frango brasileiro ocorrem após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial em Montenegro (RS), em 15 de maio. As suspensões temporárias e cautelares de compras de frango brasileiro de todo o território brasileiro, do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Montenegro ou do raio de 10 km de onde o foco foi detectado estão previstas no protocolo sanitário acordado com o Brasil e os países importadores.

"Há uma revisão constante dos protocolos para buscar a regionalização", afirmou Fávaro.

O ministro destacou ainda que, dos 160 mercados abertos para carne de frango do Brasil, 128 continuam abertos sem nenhuma restrição à carne de frango brasileiro. "Há impacto limitado no setor. Não gostaríamos que houvesse tantas restrições", comentou.