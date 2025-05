EUA começarão a revogar vistos para estudantes chineses, diz secretário

Por Jasper Ward e Costas Pitas

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira que o país começará a revogar vistos de estudantes chineses, incluindo aqueles com conexões com o Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas críticas.

O governo do presidente Donald Trump tem procurado aumentar as deportações e revogar vistos de estudante como parte de seus esforços para cumprir a agenda linha-dura com a imigração.

Em comunicado, Rubio disse que o departamento também revisará os critérios de visto para aprimorar o escrutínio de todos os futuros pedidos de visto da China e de Hong Kong.

"O Departamento de Estado dos EUA trabalhará com o Departamento de Segurança Interna para revogar agressivamente os vistos de estudantes chineses", disse.

A Embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A China também está no epicentro da guerra comercial global de Trump, que abalou os mercados financeiros, perturbou as cadeias de suprimentos e alimentou os riscos de uma forte crise econômica mundial.

O número de estudantes internacionais chineses nos Estados Unidos caiu para cerca de 277.000 em 2024, de um pico de cerca de 370.000 em 2019, em parte pela crescente tensão entre as duas maiores economias do mundo e pelo maior escrutínio do governo dos EUA sobre alguns estudantes chineses.

Na terça-feira a Reuters informou que o Departamento de Estado dos EUA suspendeu novos agendamentos para todos os candidatos a vistos de estudantes estrangeiros e visitantes de intercâmbio, de acordo com um telegrama interno.

O governo Trump expandiu a triagem de estudantes estrangeiros nas mídias sociais, além de buscar aumentar as deportações e revogar vistos de estudante.

(Reportagem de Jasper Ward e Costas Pitas)