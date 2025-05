EUA anunciam prisão de mexicano que teria ameaçado em carta matar Trump

Os EUA anunciaram hoje a prisão de um mexicano suspeito de ameaçar de morte o presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Ramon Morales-Reyes, 54, foi preso no dia 22 de maio pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). O homem permanecerá sob custódia na cadeia do Condado de Dodge, em Wisconsin.

Suposta ameaça teria sido feita em carta. De acordo com a secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, Ramon teria escrito uma carta à mão prometendo usar a própria arma para atirar na cabeça do presidente Donald Trump em um de seus comícios. O papel teria sido entregue a um agente do ICE em 21 de maio.

Plano de Ramon seria atirar contra Trump e fugir para o México. "Estamos cansados desse presidente mexendo conosco, mexicanos. Nós fizemos mais por esse país do que vocês, pessoas brancas. Vocês estão deportando minha família e eu. Acho que é hora de Donald J. Trump receber o que merece. Eu vou me 'autodeportar' de volta para o México, mas não antes de usar minha arma para atirar na cabeça do seu precioso presidente", teria dito em carta divulgada pelo governo dos EUA.

Morales teria entrado ilegalmente nos EUA pelo menos nove vezes entre 1998 e 2005, segundo o governo Trump. Seu histórico criminal inclui prisões por atropelamento e fuga, além de danos criminais à propriedade e conduta desordeira com violência doméstica.

"Essa ameaça ocorre menos de um ano após o presidente Trump ter sido baleado em Butler, Pensilvânia, e menos de duas semanas após o ex-diretor do FBI, Comey, ter pedido o assassinato do presidente. Todos os políticos e membros da mídia devem tomar conhecimento dessas repetidas tentativas de assassinato do presidente Trump e moderar sua retórica. Continuarei a tomar todas as medidas necessárias para garantir a proteção do presidente Trump", escreveu Kristi Noem no X.