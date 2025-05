Emitir cidadania italiana fica mais caro em 2025

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

Junto com o novo decreto que limita o acesso à nacionalidade italiana, o Parlamento do país aprovou um reajuste nas taxas para a emissão da cidadania em processos iniciados a partir de 2025.

O que aconteceu

A nova medida, incluída na Lei Orçamentária para 2025, determina um custo de 600 euros por pessoa para dar entrada aos trâmites burocráticos. Anteriormente, o valor era de 545 euros por requerimento, independente da quantidade de membros de uma família.

Eduardo Velloso, CEO Grupo Trastevere Cidadania, diz que o reajuste descabido. Ele teme que o número de aplicações caia consideravelmente.

"Podemos pensar em uma família de quatro pessoas, por exemplo, que podia dar início ao pedido de cidadania com uma taxa única de 545 euros. Agora, será 600 euros por pessoa, elevando o custo total para 2.400"

As pessoas que já entraram com pedido para cidadania não serão afetadas pela nova Lei Orçamentária. Os processos permanecem assegurados no formato anterior, assim como os custos serão mantidos.