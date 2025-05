Achou cabelo ou inseto no prato? Veja se é seguro continuar comendo

Quem nunca passou por aquela situação desconfortável à mesa? O prato chega com aparência deliciosa, mas ao mexer com o garfo, lá está o intruso: um fio de cabelo, um pequeno inseto ou algo que definitivamente não deveria estar ali. Às vezes, a (infeliz) surpresa só vem durante a mastigação —um grão duro como pedra, um pedaço de plástico ou alguma textura esquisita que interrompe o prazer da refeição.

Diante desses "achados" indesejáveis, bate a dúvida: será que comer algo assim pode fazer mal à saúde? É necessário descartar toda a comida ou só a parte contaminada? E mais: o que exatamente esses corpos estranhos revelam sobre a higiene dos alimentos e dos locais que frequentamos? Tem como se precaver? Vamos responder essas perguntas a seguir.

Muito mais que nojinho

Saber reconhecer o que pode colocar a saúde em risco e o que é apenas um desconforto é importante, tanto para evitar problemas mais sérios quanto para cobrar boas práticas de higiene nos locais onde você come ou compra alimentos. Encontrar objetos estranhos na comida (como pedaços de plástico, vidro, pelos e/ou insetos) é um fato que indica falhas no preparo ou armazenamento e não deve ser ignorado.

Se isso acontecer em um restaurante, padaria ou lanchonete, o ideal é avisar um funcionário imediatamente. O local deve oferecer uma solução, como trocar o prato ou cancelar o pedido, e isso ainda serve como alerta para outros clientes e para a equipe da cozinha reforçar os cuidados. O mesmo vale para pedidos por entrega: entre em contato com o serviço de atendimento e, se possível, envie fotos do problema.

"Mas e se a comida veio da casa de alguém próximo", você pode perguntar? Bem, a decisão pode ser mais delicada, principalmente quando envolve pessoas queridas. Nesses casos, avalie o tipo de contaminação e seu nível de confiança na higiene de quem preparou o alimento —além do grau de intimidade com a pessoa. Mas a sua saúde vem em primeiro lugar; portanto, se achar necessário, recuse o prato com gentileza.

Imagem: Getty Images Getty Images ()

Continuar a comer ou não?

Se for encontrado na comida um pedaço de plástico, metal, vidro, pedrisco, inseto ou sinais de mofo, a recomendação médica é descartar a comida inteira. Mesmo que o problema pareça estar em uma única parte, pode haver contaminação por microrganismos como bactérias (como Salmonella e Escherichia coli), fungos, parasitas ou até fragmentos espalhados que não são visíveis a olho nu e farão mal à saúde mesmo assim.

Não para por aí. A depender do material e de sua origem, os riscos vão de infecções gastrointestinais e intoxicações alimentares a cortes na boca, dentes quebrados, engasgos e lesões internas, sobretudo se o item for pontiagudo, duro ou estiver infectado.

Agora, se for um fio de cabelo, a resposta depende de alguns fatores. Se for seu, não há risco sanitário de alto nível —é possível remover e continuar a refeição, se preferir. Já se o cabelo não for seu (e, principalmente, se estiver parcialmente misturado à comida), é melhor considerar descartar ao menos a porção contaminada. O cabelo humano pode carregar sujidades, resíduos de produtos químicos capilares ou microrganismos, o que representa certo risco.

Como evitar essas surpresas

Em casa, a higienização e o preparo dos alimentos deve ser feita com bastante cuidado, de preferência com quem está manipulando os ingredientes sem acessórios nas mãos e no rosto, de avental e cabelos presos. Panelas, tábuas de corte, talheres, panos e esponjas devem ser mantidos sempre limpos e em boas condições de uso. Se estiverem danificados ou se desfazendo, descarte-os.

Outro ponto importante é o armazenamento: respeite os prazos de validade e guarde os alimentos em locais limpos, secos e com temperatura apropriada. Evite consumir produtos com embalagens mal vedadas, sem lacre, estufadas ou amassadas, pois indicam violação, deterioração e presença de agentes nocivos que podem colocar em risco a saúde.

Agora, fora de casa, o cuidado deve ser redobrado, principalmente em locais movimentados, onde falhas podem ocorrer com mais facilidade. Avalie o ambiente como um todo: a limpeza das mesas, o estado dos utensílios e a apresentação dos funcionários. Dê preferência a estabelecimentos de confiança e desconfie de alimentos com cheiro, sabor ou aparência estranha, ainda mais estando pegajoso e/ou com espuma. Na dúvida, o mais seguro é não arriscar e não comer.

Quando procurar um médico

Se você ingerir acidentalmente objetos cortantes ou duros, como pedaços de vidro, metal ou ossos afiados, pois há risco de lesões internas graves;

Também em caso de sintomas fortes depois de comer, como vômito constante, diarreia intensa, febre alta, dor abdominal forte ou presença de sangue nas fezes;

Em se tratando de quem tem alergias ou intolerâncias alimentares, ao apresentar reações severas, como dificuldade para respirar, inchaço ou coceira intensa;

Além disso, casos de intoxicação alimentar causados por microrganismos perigosos exigem cuidado especial, principalmente quando envolvem gestantes, crianças pequenas, idosos ou pessoas com a imunidade comprometida.

Fontes: Alvaro Pulchinelli, diretor técnico na Toxicologia Forense e médico toxicologista do Grupo Fleury; Edvânia Soares, nutricionista pós-graduada em vigilância sanitária da Estima Nutrição (SP); Raianne Paixão Santana, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera de Teixeira de Freitas (BA).