Ronilso: Trump 'atira', e Brasil acerta por não se precipitar

O governo de Donald Trump atira para todos os lados, e o Brasil age corretamente ao não se precipitar, após anúncio que pode atingir o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, analisou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL.

É um modus operandi de Donald Trump. Não é diferente do que ele fez no primeiro mandato. Ele agiu assim diversas vezes no primeiro mandato. Ele atira para todos os lados e joga os seus adversários ou aqueles que querem intimidar de alguma forma, dentro do mesmo saco. Fazem uma decisão muito generalizada. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Hoje, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou a restrição de vistos contra autoridades estrangeiras que possam ser considerados como responsáveis por uma suposta censura contra cidadãos ou empresas americanas. A medida é uma reação a governos, parlamentos ou cortes que possam agir contra as plataformas digitais e na defesa da democracia.

Ele não citou o caso de Moraes, mas diplomatas avaliam que a iniciativa pode acabar prejudicando o ministro brasileiro e outras autoridades do país acusadas nos EUA por medidas que prejudicam americanos.

Ao Canal UOL, Ronilso elogiou o governo Lula (PT) por não agir de forma precipitada.

Acho que o governo brasileiro age certo ao não se precipitar, em dar respostas, não exigir uma posição até que ela seja feita diretamente ao ministro Moraes. E o planeta tem 190 países para visitar, gente. Uma retaliação com confisco do seu passaporte, em não poder entrar nos Estados Unidos... Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Em março, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou o pedido de licenciamento de seu cargo como parlamentar para viver um período nos Estados Unidos. A ideia dele seria buscar apoio de republicanos contra o ministro Moraes.

Na segunda, Moraes aceitou o pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e pediu a apuração de três crimes contra Eduardo, que estaria articulando sanções dos EUA ao ministro do STF.

Obviamente, o ministro Moraes está nessa lista, mas nada indica que ele é o principal, o exclusivo, até porque, se fosse, ele teria recebido uma sanção direta e imediata. Então, o Eduardo Bolsonaro fica catando migalhas do que foi decidido para dar algum sentido para sua incidência. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Descontentamento de bolsonaristas

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

Nos bastidores, o governo Lula (PT) já se prepara para reagir a uma eventual sanção contra o magistrado como uma "ingerência externa" em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro do STF, segundo apurou o colunista do UOL Jamil Chade.

Advogada: 'Anúncio de Trump que pode atingir Moraes é genérico'

No UOL News, a advogada criminalista Priscila Silveira afirmou que o anúncio feito hoje pelo governo americano foi genérico e está longe de ser o que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro queria.

Eu achei esse anúncio muito genérico e está em aberto, porque, quando ele coloca 'estendendo a funcionários públicos estrangeiros', muito embora possa atingir a figura do Moraes, ouso aqui dizer que não foi nem de longe o pedido de Eduardo Bolsonaro. Se fosse, ele [governo Trump] colocaria o nome diretamente [de Moraes] e de forma pessoal. Priscila Silveira, advogada criminalista

