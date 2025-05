Dólar sobe com exterior e IOF no radar local

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 28, mas perdeu força diante dos ganhos de mais de 1% do petróleo. A abertura da taxa de câmbio acompanha a valorização global da moeda americana frente a outras divisas fortes e latino-americanas em meio ao recuo do minério de ferro na China. A reação política e empresarial no Brasil contra o aumento do IOF pesa no ajuste local, embora a queda nos rendimentos dos Treasuries ajude a conter o ímpeto.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir nesta quarta com bancos em Brasília para discutir o aumento do IOF, que enfrenta forte oposição. Setores produtivo e agropecuário pressionam o Congresso para barrar a medida, e a oposição articula votação urgente de um projeto para revogá-la. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, busca intermediar diálogo com senadores, enquanto o presidente da Fiesp classificou o aumento como "absurdo" e prometeu combatê-lo.

O índice de confiança da indústria (ICI) subiu 0,9 ponto na passagem de abril para maio, a 98,9 pontos. Na média móvel trimestral, o índice avançou 0,2 ponto, atingindo 98,4 pontos, segundo a FGV.

A Azul estima que o processo de recuperação judicial nos EUA (Chapter 11) permitirá uma forte redução de sua alavancagem, caindo de 5,1 para 3 vezes. A projeção é que o índice chegue a 2,2 em 2026 e 1,7 em 2027.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Antonio Mathias Nogueira Moreira para a diretoria da Anac.

Após um salto nos rendimentos dos papéis, o banco central japonês (BoJ) sofreu um prejuízo não realizado de 28,625 trilhões de ienes (US$ 198,29 bilhões) com os JGBs no ano encerrado em março, três vezes maior do que a perda de 9,434 trilhões de ienes do ano fiscal anterior.