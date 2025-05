Divórcio do sono: marido dormiu dez anos separado de Keza pois ela roncava

Casados há mais de 40 anos, Kezamaria Ferreira, 67, e Ronaldo Jorge Ferreira, 66, viveram por uma década o chamado "divórcio do sono" —quando o casal opta por dormir em quartos separados por conta de barulhos, movimentos ou outros distúrbios uma pessoa faz e atrapalham o sono do parceiro.

"Meu marido reclamava, mas eu não acreditava que meu ronco fosse capaz de desestabilizar o sono dele. Achava que ele estivesse inventando, exagerando e implicando comigo. Até que, um dia, minhas filhas filmaram, e eu ouvi o barulho. Era alto e estrondoso", conta Keza, que começou a roncar aos 40 anos.

No início, Ronaldo imaginava que o ronco seria passageiro. Mas anos se passaram, e a situação só piorou. "Não conseguia dormir nem descansar. O barulho era irritante. Tentei de tudo: dava cutucões, ia dormir antes dela, usava tampões no ouvido, dormia na parte de cima da cama, e ela, na parte debaixo. Nada adiantava", lembrou ele.

O impasse gerava brigas. Keza lidava com o assunto com humor, enquanto Ronaldo se sentia cansado, estressado e frustrado ao tentar explicar para ela que o ronco estava acima do normal e que buscar uma solução era uma questão de saúde.

De acordo com a psicóloga clínica Larissa Fonseca, membro da Academia Brasileira de Sono, a privação de sono compromete, entre outros sistemas, a regulação neuroendócrina, afetando neurotransmissores relacionados ao humor, como serotonina e dopamina.

Isso gera consequências como sonolência diurna excessiva, irritabilidade, ansiedade, fadiga, dificuldade de concentração, problemas de memória e queda no rendimento nos estudos e trabalho, entre outros. "Esses fatores prejudicam o vínculo afetivo e a capacidade de comunicação do casal, aumentando o desgaste emocional no relacionamento."

Culpa e vergonha

Depois de ouvir o próprio ronco e admitir que não conseguiria viver com uma pessoa que roncasse daquela forma, Keza procurou ajuda médica e foi orientada a perder peso. Apesar de emagrecer, o problema persistiu e se agravou. Ela passou a ter falhas na respiração —ficava de 30 a 40 segundos sem respirar enquanto dormia —, tinha pesadelos, acordava gritando e ficava rouca no dia seguinte.

"Sentia pavor ao anoitecer. Sabia que ia atrapalhar o sono da minha família, incluindo minhas filhas, que ouviam o ronco do quarto delas. Eu me sentia culpada, envergonhada, ansiosa. Era um ciclo: dormia, roncava, acordava todo mundo."

Imagem: Acervo pessoal

Segundo George do Lago Pinheiro, membro titular da Academia Brasileira do Sono e médico assistente do Laboratório do Sono do Instituto do Coração da USP (Universidade de São Paulo), o sono ruim traz riscos à saúde a curto e a longo prazo: "Dormir mal é fator de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial sistêmica e arritmias, doenças metabólicas, como obesidade e alteração da glicemia, redução da libido, maior risco de ansiedade ou depressão, além de uma interface com doenças neurológicas como demência. Ter um sono restaurador é essencial para a saúde e é um dos pilares para a construção de uma vida longeva."

Em buscas de novas estratégias, Keza experimentou usar um anel anti-ronco e dormir com o ventilador de teto ligado próximo ao seu rosto, o que a ajudava a respirar melhor e roncar menos. Mesmo assim, Ronaldo continuava despertando e se levantava no meio da noite.

"A solução drástica foi dormir em quartos separados de forma definitiva —até colocava um rolinho protetor na porta para abafar o barulho que minha esposa fazia. Só assim conseguia dormir a noite toda", lembra o marido.

Como lidar com o divórcio do sono

De acordo com a psicóloga Larissa Fonseca o "divórcio no sono" pode ser uma solução para minimizar o impacto imediato, mas a estratégia pode comprometer a intimidade e harmonia. "É essencial evitar o distanciamento afetivo e fortalecer a relação enquanto estão acordados, priorizando a comunicação, a expressão de afeto e a satisfação sexual", comenta.

O médico do sono George Pinheiro concorda: "Na cultura ocidental, compartilhar a cama sinaliza intimidade entre o casal e reforça a união. Dormir em quartos separados, por causa do ronco ou de outro transtorno de sono, reduz o tempo juntos, o contato físico e, consequentemente, a frequência de relações sexuais."

O especialista acredita que, em situação excepcional, enquanto não se encontra a causa do ronco e estabelece o tratamento, dormir separado pode ser uma opção. Mas isso não pode fazer que a pessoa deixe de buscar uma solução para o ronco, pois ele traz sérios riscos à saúde.

Já a psicóloga Rosângela Casseano, CEO da PsicoPass, pondera: dormir separado não precisa ser um drama. "Muitas pessoas acreditam que dormir junto é um termômetro que mostra o nível de felicidade do casal, mas não é isso que garante a estabilidade do casamento. Pelo contrário, ter um tempo para cada um pode reacender ou intensificar o desejo e o interesse no parceiro. Uma pessoa estável, bem-humorada e que dorme bem será uma melhor companhia."

Para Keza e Ronaldo, dormir dez anos em quartos separados esfriou o casamento. "Foi uma fase ruim. Eu sentia falta do contato físico, do abraço e do carinho do meu marido", conta ela.

Novo estilo de vida

Quando finalmente recebeu o diagnóstico de um especialista de que tinha apneia obstrutiva do sono, Keza passou por uma uvulopalatofaringoplastia. A cirurgia corrige as obstruções nas vias aéreas superiores.

Com 70% de melhora no ronco, ela viu a qualidade de vida —e do casamento —melhorar. Outras alterações na rotina também contribuíram: o casal se aposentou, foi morar em um sítio em Minas Gerais e adotou hábitos mais saudáveis.

Imagem: Acervo pessoal

"Hoje em dia não temos mais a correria do dia a dia. Cuido da casa, faço artesanato, me tornei criadora de conteúdo no TikTok, mostro a minha rotina e faço dublagem de músicas", conta ela.

Por um período, Ronaldo também fez um tratamento com antidepressivo, que o ajudou a ter um sono mais profundo. "Hoje não tomo mais o medicamento. A Keza ainda ronca, mas não me incomoda."

A sugestão dele para outros casais é: "Tenham paciência e busquem soluções juntos."

Dicas para enfrentar o ronco em casal

Você também ronca, dorme mal e ainda atrapalha seu parceiro? Veja como melhorar o sono a dois: