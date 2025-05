Diretoria da Petrobras aprova emissão de R$3 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quarta-feira que sua diretoria executiva aprovou a emissão de R$3 bilhões em debêntures simples em até três séries, conforme comunicado ao mercado.

A empresa havia divulgado nesta semana que estava avaliando uma emissão de debêntures nesse montante.

A estatal acrescentou nesta quarta-feira que os recursos vão custear gastos, despesas ou dívidas relacionadas a investimentos em projetos prioritários da companhia.

"O protocolo do pedido de registro da oferta perante a CVM, juntamente com todos os documentos necessários, será realizado oportunamente", disse a Petrobras no comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)