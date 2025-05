Diamante atribuído a Maria Antonieta deve ser vendido por até R$ 32 milhões

Um diamante rosa de 10 quilates, que teria pertencido à rainha francesa Maria Antonieta e, posteriormente, à sua filha, será leiloado em Nova York, no dia 17 de junho, pela casa de leilões Sotheby's. As estimativas indicam arremate entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões (entre R$ 19 milhões e R$ 32 milhões, na cotação atual).

O que aconteceu

Diamante é considerado uma joia rara do século XVIII. Cravada em um anel assinado pelo renomado joalheiro Joel Arthur Rosenthal,a pedra tem provável origem nas minas de Golconda, na Índia.

Formato em pipa e sua cor rosa-púrpura o tornam ainda mais valioso. O leilão pretende atrair colecionadores e investidores interessados não apenas no valor da joia, mas na conexão com a história da monarquia francesa.

Segundo a Christie's, que sediará o leilão no Rockfeller Center, a peça pode ter sido passada de Maria Antonieta para sua filha, Maria Theresa. A rainha teve quatro filhos, mas três deles morreram ainda na infância: Sofia faleceu com um ano de idade; Luís José, herdeiro do trono, aos sete anos; e Luís Carlos, aos dez.

De acordo com a tradição real, a Rainha Maria Antonieta confiou suas joias mais preciosas ao seu fiel cabeleireiro na véspera de sua fuga fracassada de Paris em 1791, na esperança de um dia recuperá-las Casa de leilões, em comunicado

Filha de Maria Antonieta, Maria Theresa, a quem teria pertencido o diamante a ser leiloado Imagem: Domínio Público

Embora a fuga não tenha tido sucesso, parte das joias chegou às mãos da herdeira. Maria Theresa, primogênita da rainha, foi a única que sobreviveu à prisão durante o assalto à Bastilha. Ela foi solta em 1795, aos 17 anos. Em 1830, Theresa alcançou tecnicamente o título de rainha da França, porém, ficou apenas 20 minutos no posto, pois seu marido, duque de Angoulême. assinou sua abdicação. Ela morreu em 1851, aos 72 anos.

Diamante permaneceu por gerações na família até ser vendido em um leilão em Genebra, em 1996. Desde então, ficou longe dos olhos do público. Para Rahul Kadakia, chefe internacional do departamento de joias da Christie's, trata-se de uma oportunidade rara.

É um diamante muito especial. Um sofisticado diamante rosa-púrpura do século XVIII e provavelmente das minas de Golconda. Rahul Kadakia, à Associated Press

Em 2018, a Sotheby's leiloou em Genebra dez joias que pertenceram a Maria Antonieta. Nessa ocasião, uma das ofertas era um anel com uma mecha dos cabelos da rainha. As peças, mantidas fora do público por mais de 200 anos, pertenciam à coleção da família Bourbon Parma