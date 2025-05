Dia da Masturbação: confira 5 sex toys para chegar ao orgasmo sozinha

Você sabia que hoje é o Dia Internacional da Masturbação? E, para celebrar a data, nada melhor do que explorar o próprio corpo em busca de novas sensações. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou cinco sex toys que fazem sucesso entre as consumidoras que buscam momentos de prazer a sós.

A seleção inclui modelos como sugadores de clítoris e vibradores —ideais para intensificar a experiência e que estão com bons preços. Confira a lista a seguir:

Promete pulsação com nove velocidades;

É recarregável e à prova d'água;

Com botões para variação de velocidade.

Massageador portátil e sem fio;

É recarregável via USB;

Resistente à água e respingos;

Promete ser silencioso com vinte padrões e oito velocidades.

De acordo com o fabricante, é feito de material impermeável, macio, liso, inodoro e não tóxico;

Vibrador de sucção multifuncional que pode ser usado para estimular o clítoris e os mamilos;

Possui dez modos de velocidade;

Bateria recarregável que promete duração prolongada.

Fabricado em silicone;

Promete nove vibrações e sucções;

É recarregável via USB e à prova d'água;

Pode ser controlado à longa distância por aplicativo.

Material de silicone ABS;

Promete dez modos de velocidade e sucção;

Bateria com duração de uma hora e meia;

Pode ser usado debaixo d'água.

