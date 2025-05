Deus deixou sertão sem água porque sabia que eu seria presidente, diz Lula

O presidente Lula (PT) afirmou em evento hoje que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria presidente do Brasil.

O que aconteceu

"Eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu seria presidente da República e que eu ia trazer água para cá", disse Lula. A fala foi durante cerimônia de entrega do 1º Trecho do Ramal do Apodi, na Barragem Redondo, próximo a Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba.

Fazia 179 anos que se prometia levar água para região, segundo Lula. "Essa decisão foi a mais importante que eu tomei na minha vida, porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos que se prometia água para essa região."

Lula também destacou seu empenho em levar água para os brasileiros. "O que eu quero é pegar um pouquinho de água, antes dela chegar no mar, e trazer de volta para dar para o meu povo do sertão beber, comer, tomar banho e lavar", afirmou.

Fome existir por causa da seca é "falta de vergonha" de governadores e prefeitos, disse presidente. "A seca é um fenômeno da natureza, sempre vai existir a seca, mas a fome por causa dela é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país e seus estados. Quando pensamos em trazer as águas do São Francisco para a região seca, muita gente foi contra."

Mais cedo, presidente criticou seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em evento em Pernambuco. "Dou dois minutos para quem se lembrar de obras em Pernambuco no governo passado", disse. Lula afirmou que pegou obras paradas no Minha Casa, Minha Vida e na construção de creches. "Porque tudo o que ele sabia fazer era contar mentira e ficar no gabinete do ódio o tempo inteiro", criticou.

"Não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país", prosseguiu o petista. A fala foi durante a autorização da obra que amplia a capacidade de bombeamento no eixo norte da transposição do rio São Francisco.