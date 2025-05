Demanda em leilão de títulos de 40 anos do Japão cai com dúvidas fiscais

Por Rocky Swift e Junko Fujita

TÓQUIO (Reuters) - Um leilão fraco de títulos mais longos do Japão pouco contribuiu nesta quarta-feira para aliviar os mercados de dívida soberana, onde as preocupações com o déficit fiscal levaram a um aumento preocupante nos rendimentos de longo prazo.

O Ministério das Finanças vendeu cerca de 500 bilhões de ienes (US$3,46 bilhões) de títulos de 40 anos com uma relação oferta/cobertura de 2,21, a mais baixa desde uma venda em julho do ano passado e bem abaixo da média histórica de 3, o que significa uma demanda fraca.

Os resultados fracos aconteceram uma semana depois que os rendimentos de 40 anos do Japão atingiram um recorde de 3,675%, juntamente com um recorde histórico para os títulos de 30 anos e um pico de várias décadas para a dívida de 20 anos.

Na terça-feira, os títulos subiram depois que o Ministério das Finanças divulgou uma pesquisa entre os principais compradores de títulos e acelerou os ganhos depois que a Reuters informou que o ministério está considerando reduções em suas vendas de títulos superlongos.

A rápida recuperação dos títulos japoneses na sessão anterior pode ter amortecido a demanda no leilão de 40 anos, disse Shoki Omori, estrategista-chefe de mesa da Mizuho Securities. Ele acrescentou que países como os Estados Unidos e o Japão provavelmente enfrentarão custos de empréstimos cada vez mais altos.

"Mesmo que muitos países reduzam a emissão, haverá pressão para que os rendimentos de longo prazo subam, o que é assustador", disse Omori.

Os rendimentos dos títulos subiram e o iene devolveu as perdas após o leilão desta quarta-feira. Os rendimentos de 30 anos foram os mais afetados, subindo 10 pontos-base no dia, para 2,93%, enquanto os rendimentos de 40 anos avançaram 5 pontos, para 3,335%.

Dívida de longo prazo sofreu liquidação global nas últimas semanas devido às preocupações com os cortes de impostos e com a implantação caótica de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estimularão a inflação e levarão os governos a gastar mais.

(Reportagem de Rocky Swift, Junko Fujita, Kevin Buckland e Johann Cherian)