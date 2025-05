Crescimento da economia da França no 1º tri é confirmado em 0,1%

(Reuters) - A economia da França teve crescimento leve no primeiro trimestre, mostraram os dados finais do INSEE nesta quarta-feira, confirmando a leitura preliminar de 0,1% que mostrou um aumento nos estoques das empresas, equilibrando a fraqueza da demanda interna e das exportações.

O resultado ficou em linha com a previsão em pesquisa da Reuters com 24 economistas.

O poder de compra das famílias francesas aumentou em 0,3%, a mesma taxa do trimestre anterior.

A taxa de poupança das famílias cresceu para 18,8% no primeiro trimestre, de 18,5% no último trimestre de 2024, informou o escritório de estatísticas.

As margens de lucro das empresas francesas caíram para 31,8% nos primeiros três meses do ano, de 32% no período anterior.

(Reportagem de Michal Aleksandrowicz)