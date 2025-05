Bolsa Família: confira calendário completo de pagamentos de junho

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de junho de 2025 já têm data definida para começar.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os créditos correspondentes a junho terão início no dia 16. A liberação dos valores ocorre conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social), localizado no cartão do beneficiário (confira o calendário a seguir).

As liberações ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, de maneira escalonada. A exceção acontece em dezembro, quando os repasses são antecipados para o dia 10, permitindo a conclusão antes das festas de fim de ano.

Calendário do Bolsa Família - Junho de 2025

Final do NIS 1: 16 de junho

Final do NIS 2: 17 de junho

Final do NIS 3: 18 de junho

Final do NIS 4: 19 de junho

Final do NIS 5: 20 de junho

Final do NIS 6: 23 de junho

Final do NIS 7: 24 de junho

Final do NIS 8: 25 de junho

Final do NIS 9: 26 de junho

Final do NIS 0: 27 de junho

Datas mensais de pagamento do Bolsa Família em 2025

Janeiro: de 20 a 31

Fevereiro: de 17 a 28

Março: de 18 a 31

Abril: de 15 a 30

Maio: de 19 a 30

Junho: de 16 a 30

Julho: de 18 a 31

Agosto: de 18 a 29

Setembro: de 17 a 30

Outubro: de 20 a 31

Novembro: de 14 a 28

Dezembro: de 10 a 23

Benefícios que compõem o Bolsa Família

O programa é composto por cinco tipos de repasses financeiros, voltados a atender diferentes necessidades das famílias participantes:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família

Benefício Complementar (BCO): Valor extra para garantir um mínimo de R$ 600 por família

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 adicionais para cada criança com menos de 7 anos

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras por gestante ou adolescente entre 7 e 17 anos incompletos

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - este repasse começa a ser feito a partir de setembro

Critérios para continuar recebendo o benefício

Para permanecer no programa, as famílias precisam atender a exigências nas áreas da saúde e da educação, como:

Garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos

Realizar o pré-natal, no caso de gestantes

Acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos

Manter a carteira de vacinação atualizada, conforme o cronograma do Ministério da Saúde

Atenção: a matrícula regular das crianças e a vacinação em dia são medidas importantes para a manutenção do benefício. Cumprir os prazos e exigências evita a suspensão dos pagamentos.