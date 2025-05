Ciclone com frente fria pode trazer primeira neve do ano hoje no Brasil

Uma massa de ar frio que atinge o Brasil derruba as temperaturas e cria condições para ocorrência de neve em partes da região sul.

O que aconteceu

Maior chance de nevar ocorre entre o fim da tarde de hoje e o começo da manhã de amanhã. Segundo o Climatempo, a soma da umidade trazida por um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul e da massa de ar gelado em baixa pressão atmosférica que entra no estado deve criar cristais de gelo e neve nas nuvens. No dia 30, as chances de neve se dissipam, mas há previsão de geada nos três estados sulistas.

Serras gaúcha e catarinense têm maior probabilidade de neve. O Climatempo aponta que Bom Jesus (RS); São José dos Ausentes (RS); São Joaquim (SC); Urupema (SC) e Urubici (SC) têm "chance moderada a alta". Com chances menores, mas não descartadas, de neve estão as cidades de Gramado (RS); Canela (RS) e Caxias do Sul (RS).

Recorde de frio é previsto para oito capitais. Todas as capitais do sul, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco podem bater as mínimas do ano entre a sexta-feira e o sábado. O frio deve ser acompanhado de nebulosidade e ventos persistentes, segundo o Climatempo. Na capital paulista, as mínimas da sexta-feira podem ficar em 7ºC.

Capitais do norte que têm possibilidade de recorde de frio estão "na linha" da massa de ar polar. Uma projeção divulgada pelo Climatempo mostra que a queda de temperatura seguirá pelo centro-oeste e vai chegar ao Acre, Rondônia e ao sul do Amazonas. Em Porto Velho, onde a mínima do ano foi de 23 ºC, as mínimas devem ficar em 18 ºC; em Rio Branco, onde a mínima do ano foi de 20,4 ºC, os termômetros ficarão em 14 ºC.

Ciclone que se forma no oceano deve atingir parte do Rio Grande do Sul amanhã. Segundo a MetSul, o ciclone extratropical vai ser formado sobre o oceano Atlântico, mas deve atingir a região sul e leste do estado com rajadas de vento de até 100 km/h. Em mar aberto, os ventos podem chegar a 150 km/h, gerando risco de ressaca no mar.

Para Santa Catarina, além da neve, há chances de geada, congelamento de pistas e de tubulações. A orientação da Defesa Civil é de que motoristas tenham cuidado redobrado nas pistas em região de serra e que acompanhem as redes sociais do órgão, acionando o número 199 ou o telefone dos bombeiros (193) em caso de emergência.