Como identificar uma pessoa 'má' e se blindar dela antes que seja tarde

A pergunta é antiga: uma pessoa nasce ou se torna má? A ciência já descartou respostas simplistas. Em vez disso, aponta para um caldeirão de causas: traumas precoces, negligência, ambiente familiar conturbado e genética —sim, há um componente hereditário importante, mas isso não significa que alguém está condenado à maldade por causa do DNA.

O gene nunca é uma profecia, dizem os especialistas. Ele pode até predispor a uma maior agressividade ou reatividade diante do estresse, mas quem decide ativar ou silenciar esse potencial é o ambiente. Em outras palavras, a criação conta —e muito.

Quando o mal tem nome e diagnóstico

Dentro da psicologia, a maldade patológica geralmente está associada ao TPA (transtorno de personalidade antissocial), espectro que inclui sociopatas e psicopatas. Pessoas com esse diagnóstico não apenas quebram regras sociais, elas ignoram empatia, desprezam normas morais e, muitas vezes, reincidem em comportamentos violentos.

O sociopata costuma ser impulsivo, desorganizado e reativo; já o psicopata é calculista, frio, estratégico e, muitas vezes, encantador. Ambos têm em comum a dificuldade, ou incapacidade, de sentir culpa e remorso.

Sinais para prestar atenção:

Pessoas com traços antissociais não conseguem se colocar no lugar do outro. Não demonstram compaixão nem remorso, mesmo quando machucam alguém — às vezes, parecem até se divertir com isso;

Elas usam as emoções alheias como ferramentas. São mestres em distorcer fatos, criar narrativas falsas e fazer você duvidar da própria memória;

Mente com naturalidade, mesmo quando não há vantagem clara. O problema não é só o conteúdo, é a frieza com que a mentira é contada;

Muitas pessoas com traços psicopáticos são charmosas e sedutoras, sabem exatamente o que dizer para agradar e conquistar a confiança alheia. Até que a máscara cai;

Reações exageradas, explosões de raiva e comportamentos perigosos são comuns, principalmente quando são contrariadas;

Quando confrontadas, viram o jogo: se fazem de vítimas para desviar a culpa e manipular a percepção dos outros. É uma forma sutil de controle emocional;

Jamais assumem os próprios erros. Sempre têm um culpado pronto para apontarrem.

Mas atenção: só um profissional pode fazer esse diagnóstico, com base nos critérios do DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais).

Há tratamento?

Imagem: iStock

Embora não exista cura para o TPA, há tratamentos que ajudam a conter os impulsos mais destrutivos. Estabilizadores de humor e antidepressivos podem ajudar a reduzir a agressividade. No consultório psicológico, a TCC (terapia cognitivo-comportamental) tem mostrado bons resultados, especialmente no controle da impulsividade. Mas o efeito é pontual, não transformador.

Mas antes de rotular alguém como "mau", vale lembrar: todos já fomos, em algum momento da vida, vilões na história de alguém. O que separa um deslize de uma personalidade verdadeiramente maldosa é a recorrência. Uma pessoa cruel de verdade repete padrões e faz disso um modo de vida.

Entender os sinais de perigo psicológico pode ajudar você a escapar de relações destrutivas, antes que elas deixem cicatrizes profundas.

Como se proteger?

Não aceite chantagens emocionais nem se sinta culpado por dizer "não". Quem tem traços antissociais costuma testar os limites alheios — e respeita quem os impõe com clareza;

Promessas bonitas e discursos empáticos não significam nada sem atitudes coerentes. Se algo parece errado, provavelmente está;

Pessoas com transtornos de personalidade não mudam porque alguém quer. O tratamento é complexo e exige motivação interna — que muitas vezes não existe;

Falar com amigos, terapeutas ou grupos de apoio pode ajudar a perceber padrões que, sozinho, você talvez não enxergue;

Se o convívio está afetando sua saúde mental, a melhor atitude pode ser o afastamento. Cortar laços não é fraqueza, é autopreservação.

*Com informações de reportagem publicada em 19/05/2022