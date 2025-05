Como identificar e se proteger dos golpes do reconhecimento facial

Golpistas têm se aproveitado da necessidade que as pessoas têm de acessar um serviço e também de ofertas enganosas, mas atrativas, para usar o rosto das vítimas em reconhecimentos faciais que acabam em prejuízo financeiro. O Comprova tem produzido uma série de conteúdos informativos sobre os diferentes tipos de golpes digitais. Entenda abaixo como se proteger e ao que ficar atento quando for solicitada uma foto ou vídeo do seu rosto em algum atendimento online.

Golpe do Reconhecimento Facial

Como os golpistas abordam as pessoas. Em muitos casos, noticiados amplamente em reportagens, o golpista se passa por um atendente dos mais variados tipos de serviço, como saúde, educação e telefonia, e solicita uma foto do indivíduo para um cadastro. As ofertas de emprego também podem ser usadas na tática, com solicitação da imagem para fazer cadastro na suposta nova empresa. Também existem casos em que o golpista entra em contato com a vítima e diz que ela ganhou um benefício ou brinde. Ele vai até a casa da vítima e finge tirar uma foto dela para registrar a entrega do benefício, mas, na verdade, o que ele faz é o reconhecimento facial da vítima.

Que táticas eles usam para chamar a atenção. Os golpistas se aproveitam da necessidade que a vítima tem de acessar um serviço e também de ofertas enganosas, mas atrativas. Eles também podem se passar por funcionários de órgãos públicos responsáveis por manter cadastros da população, como agentes de saúde municipais.

Qual é o objetivo do golpe: Os dados biométricos são utilizados em cadastros de instituições financeiras, no portal estatal gov.br, e na maioria das transações que envolvem bens. Com o reconhecimento facial e os dados coletados, os golpistas podem criar ou entrar na conta do banco e pegar empréstimos. Também há casos em que os criminosos financiam automóveis e outros bens em nome da vítima.

Como se proteger: É importante estar atento a ofertas tentadoras, como promessas de emprego ou distribuição de cestas básicas.

O especialista em cibersegurança Eduardo Nery orienta que, caso seja solicitada uma foto ou vídeo fazendo movimentos do rosto, a vítima deve desconfiar imediatamente. Além disso, não se deve compartilhar ou confirmar os dados pessoais que o atendente indique parcialmente. Por exemplo, é possível que o golpista diga o nome da vítima e peça para que ela diga o nome da mãe. Em caso de dúvida ou suspeita, a orientação é ligar para os canais oficiais da empresa para confirmar se essa é a abordagem padrão.

No caso de abordagens por pessoas que se apresentam como agentes de saúde ou outros servidores públicos, verifique se os atendentes estão devidamente identificados com uniformes, crachás ou outros dispositivos. Essa atenção também vale para os aparelhos utilizados para fazer a biometria. Nos estabelecimentos que fazem cadastramento biométrico, esse procedimento é feito por celulares ou outros aparelhos da empresa, que também devem estar identificados.

A quem denunciar: Se desconfiar que foi vítima de um golpe, uma alternativa é consultar o Registrato — ferramenta do Banco Central — para verificar se há empréstimos, financiamentos ou contas abertas em seu nome. Em caso de atividades suspeitas, a vítima pode entrar em contato com o banco em que foi feita a transação e registrar boletim de ocorrência. A queixa pode ser feita em uma delegacia da Polícia Civil - ou de forma virtual pelo site da repartição -, Polícia Federal ou Ministério Público. A organização não governamental SaferNet Brasil também mantém um canal de denúncias e conta com especialistas que podem orientar o usuário nesse processo.

Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais: O Comprova investiga diferentes tipos de golpes virtuais e orienta o leitor a como se proteger de golpes como o do falso emprego e o que fazer quando você recebe uma mensagem no Whatsapp com um código. A Agência Lupa criou um site que mapeia golpes digitais e orienta vítimas de fraudes.

Este conteúdo foi investigado por UOL, Correio Braziliense e O Popular. A investigação foi verificada por Estadão, Folha de São Paulo e Jornal do Commercio. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 28 de maio de 2025.