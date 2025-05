Comitê do Fed votou por unanimidade na renovação linhas de swap de dólar e moeda estrangeira

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 28, relevou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) votou por unanimidade a renovação de acordos de swap de liquidez em dólares e em moedas estrangeiras com o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu e o Banco Nacional da Suíça.

Os dirigentes também notaram que os custos de empréstimos subiram de forma significativa diante de notícias tarifárias e que os dados disponíveis apontaram para saídas modestas de títulos de renda fixa.

O texto destaca que condições nos mercados de financiamento de curto prazo dos EUA permaneceram ordenadas, com as taxas de inadimplência de cartões de crédito recuando levemente no 4º trimestre de 2024.

A ata ainda afirma que os riscos em torno da inflação estão equilibrados para este ano, mas que empresas planejam repassar aumento de custos relacionados às tarifas aos consumidores.