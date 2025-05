Com um a menos, Botafogo vence Universidad de Chile (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Botafogo resistiu com um jogador a menos mas avançou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (27) como segundo colocado do Grupo A ao derrotar a Universidad de Chile por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Com este triunfo, o Glorioso chegou aos 12 pontos, os mesmos do argentino Estudiantes de La Plata, que, com três gols a mais no saldo, ficou com a primeira colocação.

Já o time chileno terminou em terceiro lugar com 10 pontos e disputará os playoffs de acesso às oitavas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o venezuelano Carabobo encerrou sua participação como lanterna, com apenas um ponto ganho.

- Com 10 novamente -

Lembrando o drama da final de 2024, em Buenos Aires, em que jogou com 10 homens desde o 2º minuto contra o Atletico-MG, desta vez o time carioca ficou com um a menos aos 23 minutos, quando o zagueiro Jair recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada dura em Charles Aránguiz.

Até então, os chilenos surpreendiam o Botafogo com um jogo mais aberto do que o esperado, dominando a posse de bola e longe de jogar apenas para buscar o empate que os classificaria para a próxima fase.

Curiosamente, a expulsão acordou o Botafogo, que até então só havia tido uma chance clara por meio de Cuiabano aos 14 minutos. Sozinho contra o goleiro Gabriel Calderón, ele não conseguiu dominar e chegou tarde demais para finalizar, mandando para fora.

Impulsionado pela torcida, que lotou o estádio Nilton Santos, o Botafogo se manteve firme e chegou ao gol aos 38 minutos, quando o venezuelano Jefferson Savarino cruzou da direita e Igor Jesus se antecipou à saída de Calderón para desviar de cabeça para o gol.

- Ancelotti presente -

Quem marcou presença no estádio Nilton Santos foi o novo técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, para assistir ao seu primeiro jogo no Brasil depois de assumir o cargo na segunda-feira.

Curiosamente, Igor Jesus, o melhor jogador da partida, ficou de fora da lista de 25 convocados por Ancelotti, apesar de estar na lista preliminar de titulares.

No segundo tempo, 'La U' reagiu. Obrigados a empatar, os chilenos adiantaram as linhas e quase marcaram com um chute certeiro de Aránguiz aos 50 minutos, que acertou o travessão.

O Botafogo optou por deixar o adversário atacar e tentar surpreender com contra-ataques rápidos, aproveitando a velocidade de Igor Jesus e Artur.

Aos 55 minutos, Artur conseguiu mandar para o fundo da rede após um contra-ataque, mas o VAR indicou um toque de mão na bola no início da jogada e o árbitro anulou o gol.

Com mais coração do que cabeça, a Universidad de Chile partiu desesperadamente em busca do gol e chegou perto aos 85 minutos, com um cruzamento de Maxi Guerrero da direita que Nicolás Guerra cabeceou para fora, assustando a torcida botafoguense no Nilton Santos.

"É uma classificação muito importante para nós. Não tivemos um bom começo de ano, tentando nos reencontrar como equipe, mas temos um ponto no nosso dia a dia que precisa ser analisado: a questão de família, em que não abandonamos ninguém", disse o capitão Marlon Freitas após a partida, se referindo à expulsão.

"Foi assim no ano passado na final, e de novo hoje. Infelizmente, o Jair foi expulso, e nós dissemos: 'Vamos fazer de novo', e fizemos. Missão cumprida, agora vamos para as oitavas de final", concluiu o capitão do Botafogo.

Escalações:

Botafogo: John - Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles (Mateo Ponte 89') - Artur, Gregore Silva, Savarino (Danilo 67'), Marlon Freitas (cap.), Cuiabano (Allan 60') - Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Universidad de Chile: Gabriel Castellon - Fabián Hormazabal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Matias Sepulveda - Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz (cap) (Javier Urzua 46'), Israel Poblete (Lucas Assadi 87'), Charles Aránguiz, Leandro Miguel Fernandez - Lucas Di Yorio (Nicolas Guerra 74'). Técnico: Gustavo Alvarez.

