Quando aposentar um tênis de corrida? Existe quilometragem máxima?

Dizem que, para correr, pouca coisa é necessária além de um bom par de tênis e força de vontade. Os tênis de corrida são, de fato, importantes para que o exercício seja feito de forma segura, pois oferecem absorção de impacto e retorno de energia nas passadas. É exatamente por isso que é preciso ter atenção ao momento certo de trocar os seus calçados de treino.

O problema de um tênis "velho"

Correr com um tênis de corrida desgastado ou velho — especialmente quando ele já perdeu o amortecimento, a estabilidade e a estrutura original — pode trazer problemas sérios para a saúde e para o desempenho nos treinos e nas provas.

"Se você começou a sentir dores que não tinha, principalmente em regiões como joelhos, tornozelos, canelas ou lombar, vale a pena investigar se o problema não está no tênis", recomenda o treinador Adriano Aparecido da Silva, coordenador da academia Evoque.

Ele explica que, com o tempo, o tênis perde a capacidade de absorver impacto, oferecer suporte adequado e manter o alinhamento biomecânico dos pés. "Isso pode gerar sobrecarga nas articulações e músculos, causando dores que não existiam antes", diz Silva.

Imagem: Getty Images

Existe uma quilometragem máxima?

A recomendação mais comum entre especialistas é substituir o tênis de corrida entre 600 km e 800 km de uso. Mas essa faixa pode variar para cima ou para baixo dependendo de diversos fatores, como:

frequência e volume semanal de treinos;

tipo de terreno (asfalto, terra batida, esteira, trilha);

peso corporal do corredor;

tecnologia e material do tênis;

forma de uso (ele é exclusivo para correr ou de uso diário?).

"Essa média entre 600 e 800 km é realmente um bom ponto de partida, mas não uma regra", fala o treinador Rodrigo Lobo, da Lobo Assessoria Esportiva. "Um corredor mais leve, que corre em terrenos mais macios e alterna modelos, pode passar dos 800 km sem problema. Já atletas mais pesados ou que usam sempre o mesmo par, principalmente no asfalto ou concreto, podem precisar trocar antes dos 600 km, por exemplo."

Como saber a hora certa de trocar

Observar o tênis com cuidado em busca de desgaste acentuado, principalmente na região externa do calcanhar ou antepé, onde há maior contato com o solo, pode ser um começo para entender se já é hora de aposentá-lo.

Porém, só isso não basta. "É muito difícil você saber apenas olhando para o tênis, pelo formato dele, se está na hora de trocar", destaca Tania Szejnfeld Mann, ortopedista e traumatologista especializada em tornozelo, pé e doenças do osso. "Pelo formato e pela posição da corrida, quando o pé chega no chão, o desgaste naturalmente acontece na parte de fora do pé e no solado, porque é como o pé chega no chão", explica. Mas isso não indica, necessariamente, que o tênis já perdeu a capacidade de absorver impactos.

Imagem: Getty Images

Lobo ensina que, além de observar o desgaste e ter noção da média de quilômetros rodados com o calçado, avaliar o conforto é um ponto importante. "Se o tênis que antes era macio começa a parecer 'seco' ou duro, é sinal de que a entressola perdeu sua capacidade de amortecimento", fala.

Além disso, ele recomenda observar se começaram a aparecer calosidades no pé e dores incomuns, principalmente no pé, tornozelo, joelho e quadril, que podem indicar que o tênis não está mais absorvendo bem o impacto.

Rotação de tênis: o segredo para fazer seus pares durarem mais

Segundo os especialistas, uma excelente estratégia para corredores que treinam com frequência é alternar entre dois ou mais pares de tênis. Essa rotação ajuda a:

Aumentar a durabilidade dos calçados: alternando os pares, o desgaste de cada tênis é reduzido, fazendo com que durem mais tempo.

Dar tempo para o amortecimento se recuperar: espumas como o EVA precisam de 24 a 48 horas para retornar à sua forma original após o impacto de uma corrida.

Ter um tênis ideal para cada tipo de treino: por exemplo, um mais leve e responsivo para treinos de velocidade, outro mais acolchoado e confortável para rodagens longas e treinos regenerativos.

Para seus tênis durarem mais, evite usar o mesmo tênis dois dias seguidos e guarde-os em local seco, nunca sob sol direto. Além disso, anote a quilometragem de cada par para ajudar a saber hora de trocar e evite usar o tênis de corrida para atividades do dia a dia. Nunca lave na máquina: prefira pano úmido e sabão neutro.

Fontes: Adriano Aparecido Silva, profissional de educação física, coordenador da academia Evoque. com pós-graduação em obesidade e emagrecimento; Rodrigo Lobo, profissional de educação física pela EEFE-USP, diretor geral e treinador de corrida e triathlon da Lobo Assessoria Esportiva; Tania Szejnfeld Mann, ortopedista e traumatologista especializada em tornozelo, pé e doenças do osso, chefe do Grupo de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo da EPM (Escola Paulista de Medicina) da Unifesp, membro do Hospital Israelita Albert Einstein.