Cidades brasileiras podem bater recorde de frio do ano nesta semana; veja quais

A passagem de uma onda de frio pelo Brasil neste fim de maio vai provocar uma queda acentuada das temperaturas no Sul do País, além de áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e Estados do Norte como Rondônia, Acre e Amazonas. A massa de ar polar chegou nessa terça-feira ao Sul, e avança para o País até sexta-feira. O Rio Grande do Sul também foi impactado por uma frente fria que trouxe chuva para o Estado gaúcho.

Segundo a Climatempo, são esperados novos recordes de baixa temperatura para o ano em todas as capitais da região Sul do Brasil, em São Paulo, Campo Grande e em Cuiabá. Porto Velho e Rio Branco também são candidatas a terem recorde de frio.

"Estas são as capitais com grande probabilidade de registrar os recordes de menor temperatura mínima (menor temperatura do ano) e algumas também de menor temperatura máxima", projeta a empresa brasileira de meteorologia.

O deslocamento da massa de ar frio polar teve início pelo Sul do País. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a máxima para esta quarta-feira é de 18ºC, caindo para 11ºC na quinta-feira, 29.

Em São Paulo, na região Sudeste, com a atuação posterior da condição climática, a expectativa é de máxima ainda na casa dos 27ºC nesta quarta, com declínio a partir de quinta-feira, quando os termômetros não devem ultrapassar os 19ºC.

"São as massas de ar frio continentais que conseguem levar o ar gelado para o interior do Brasil, causando temperaturas realmente baixas no interior do Sudeste, no Centro-Oeste e também o fenômeno da friagem em parte da região Norte", afirma a Climatempo.

Nessa terça-feira, o Inmet emitiu um alerta laranja de perigo para queda de temperatura em ao menos doze estados brasileiros. Faltando menos de um mês para o inverno, que tem início em 20 de junho, esta deverá ser a primeira onda de frio deste ano.

Veja a seguir quais cidades podem registrar recorde de temperaturas:

A expectativa é que os recordes de menor temperatura do ano ocorram na madrugada ou nas primeiras horas da manhã da sexta-feira ou sábado. Em algumas regiões do sul, pode haver geada e/ou neve -mesmo fora de regiões serranas, segundo a Climatempo.

Porto Alegre entre 7°C e 9°C - recordes atuais: 9,2°C/19,9°C

Florianópolis entre 9°C e 11°C - recordes atuais: 12,4°C/21,7°C

Curitiba entre 2°C e 4°C - recordes atuais: 9,5°C/17,1°C

São Paulo entre 8°C e 10°C- recordes atuais: 13,3°C/16,8°C

Campo Grande entre 4°C e 6°C - recordes atuais: 13,8°C/22,6°C

Cuiabá entre 11°C e 13°C - recordes atuais: 19,0°C/26,0°C

Rio Branco entre 14°C e 16°C - recordes atuais: 20,4°C/26,3°C

Porto Velho entre 18°C e 20°C - recordes atuais: 23,0°C/26°C

Ainda segundo a Climatempo, as baixas temperaturas devem persistir no início de junho.

"Uma nova massa de ar frio deve avançar sobre o Centro-Sul do Brasil nos primeiros dias de junho mantendo ou intensificando, o que poderá causar novos recordes de frio.