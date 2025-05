China quer ampliar cooperação em agricultura, pesca e turismo com países insulares do Pacífico

A China manifestou disposição para fortalecer a cooperação com os países insulares do Pacífico em setores como agricultura, pesca e turismo. Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28, pelo Ministério das Relações Exteriores chinês, o ministro Wang Yi afirmou que Pequim "está disposta a implementar, junto com os países insulares, a Iniciativa para o Desenvolvimento Global".

De acordo com o governo chinês, o objetivo é acelerar negociações de acordos de livre comércio, além de apoiar o fortalecimento da capacidade policial e promover o intercâmbio cultural.

"A amizade não depende de quem veio primeiro e a cooperação não depende do tamanho", afirmou Wang Yi, destacando os 50 anos de relações diplomáticas com os países insulares.

A China propôs ainda "reforçar a cooperação climática" e apoiar esses países com financiamento, tecnologia e capacitação no âmbito da cooperação Sul-Sul. O país também reiterou sua posição sobre Taiwan, dizendo que a questão "é um assunto interno da China".

Os países participantes elogiaram a visão chinesa de uma "comunidade de futuro compartilhado da humanidade" e reafirmaram apoio ao princípio de uma só China. Segundo o comunicado, a Declaração Conjunta da reunião foi aprovada por consenso.

As declarações foram feitas durante a terceira Reunião de Ministros das Relações Exteriores China-Países Insulares do Pacífico, realizada em Xiamen.

O encontro foi copresidido por Wang Yi e pelo presidente e chanceler de Kiribati, Taneti Maamau, e contou com a presença de autoridades de mais de dez países da região, incluindo Tonga, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão e Fiji.