China lança missão para coletar amostras de asteroides

WASHINGTON (Reuters) - A China embarcou nesta quarta-feira em sua primeira missão para coletar amostras de um asteroide próximo com o lançamento noturno de sua espaçonave Tianwen-2, uma sonda robótica que pode fazer com que o país, uma potência espacial em rápido crescimento, seja a terceira nação a buscar rochas de asteroides intocadas.

O foguete Longa Marcha 3B da China decolou por volta da 1h31, horário local, do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang levando a espaçonave Tianwen-2, que no próximo ano se aproximará do pequeno asteroide próximo à Terra chamado 469219 Kamoʻoalewa.

(Reportagem de Joey Roulette)