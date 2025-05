CEO da Nvidia diz que está explorando opções para continuar a fazer negócios na China

A Nvidia tem algumas opções limitadas que está explorando para poder continuar a atender ao mercado chinês, disse o CEO da empresa, Jensen Huang, em uma conversa com analistas nesta quarta-feira, 28, após a divulgação dos resultados trimestrais da companhia.

"A chave é entender os limites e ver se podemos criar produtos interessantes que possam continuar a atender o mercado chinês", pontuou ele. "Não temos nada no momento, mas estamos pensando nisso." Huang observa que as barreiras são bastante rigorosas atualmente, acrescentando que a empresa entrará em contato com o governo de Donald Trump para discutir opções quando estiver pronta.

Huang deseja que modelos populares de inteligência artificial (IA) sejam treinados e otimizados em plataformas dos EUA. Quando isso ocorre, "impulsiona o uso, o feedback e a melhoria contínua, reforçando a liderança dos EUA em toda a pilha", segundo ele.

Como resultado, o CEO da Nvidia espera que as plataformas dos EUA continuem sendo as preferida para IA de código aberto. "Isso significa apoiar a colaboração com os principais desenvolvedores em todo o mundo, inclusive na China", enfatizou ele. "Os EUA ganham quando modelos como o DeepSeek podem funcionar melhor na infraestrutura americana".

A política atual de Trump baseia-se na ideia de que a China não pode fabricar seus próprios chips de IA, uma suposição que Huang observa que sempre foi questionável, mas que agora está claramente errada. "A questão não é se a China terá IA. A questão é se um dos maiores mercados de IA do mundo será executado em plataformas americanas", acrescentou ele.

*Com informações da Dow Jones Newswires