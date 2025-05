Cármen critica falta de mulheres no TSE e defende indicações só femininas

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, criticou nesta tarde a falta de representatividade feminina na Corte Eleitoral e justificou a importância de ter sido encaminhada uma lista tríplice formada só por juristas mulheres para ocupar uma das vagas a ser aberta no tribunal.

O que aconteceu

A ministra falou sobre a necessidade de maior diversidade na abertura da sessão do STF, nesta tarde. O Supremo precisa chancelar as listas tríplices para duas vagas do TSE que devem ser ocupadas por representantes da advocacia a partir deste junho. Cármen Lúcia encaminhou uma das listas somente com candidatas e aproveitou a sessão para marcar posição.

Presidente, se não tivéssemos a oportunidade de ter uma lista de homens e uma lista de mulheres para o próximo ano, 2026, quando haverá o pleito eleitoral geral, nós teríamos no Tribunal Superior Eleitoral os sete cargos de juízes providos por homens.

Cármen Lúcia, ministra do STF e presidente do TSE

Manifestação ocorre após Lula escolher um homem para ocupar uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Na lista para compor a vaga do tribunal destinada a integrantes da magistratura, havia duas mulheres e o desembargador Carlos Brandão, próximo do ministro do STF Kassio Nunes Marques. Ele foi o escolhido.

TSE tem duas vagas a serem preenchidas. O presidente escolhe a partir das listas tríplices encaminhadas pelo Supremo. Essas listas são definidas antes pelo TSE e chanceladas pelo STF. Estas duas vagas no TSE são destinadas a representantes da advocacia.

Os mandatos dos atuais ministros se encerram nesta sexta-feira. O STF aprovou as listas, que agora seguem para o presidente.

Cármen Lúcia deixa o posto de presidente do TSE no ano que vem. Ao propor uma lista tríplice formada só por mulheres, na prática, ela garante que a Corte Eleitoral terá ao menos uma mulher em sua composição.

Corte Eleitoral é composta por sete ministros. Três são oriundos do STF, dois do STJ e dois da advocacia