Vídeo omite que Bolsonaro recebeu doação de apenas R$ 1 de 'Careca do INSS'

Publicações nas redes sociais confundem ao afirmar que Jair Bolsonaro teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", o que colocaria o ex-presidente na mira de uma CPI para investigar a fraude bilionária no instituto.

De fato, Bolsonaro recebeu dinheiro de Antunes, mas o fato ocorreu em 2022, portanto, sem qualquer relação com o escândalo recente no INSS.

O valor também era irrisório: apenas R$ 1, em forma de doação para a campanha do ex-presidente à reeleição. O vídeo compartilhado corta justamente o trecho no qual o ex-presidente cita o valor simbólico.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação contém o trecho de uma entrevista de Bolsonaro. Um narrador diz: "Quando questionado sobre as denúncias de corrupção relacionadas ao governo anterior e ao INSS, Bolsonaro respondeu". O ex-presidente diz na sequência: "A primeira matéria sobre a roubalheira do INSS botando o meu nome era que o 'Careca do INSS', né, depositou dinheiro na minha conta de campanha. Verdade; depositou, sim".

"Bolsonaro assume que recebeu dinheiro do inss através do careca sim. Que venha a CPI", diz uma mensagem de texto sobreposta ao vídeo.

Por que é distorcido

Posts omitem fala de Bolsonaro sobre valor de R$ 1 da doação. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original, publicado em 6 de maio. Trata-se de uma entrevista concedida por Bolsonaro à Revista Oeste. No programa Oeste sem Filtro, o jornalista Augusto Nunes questiona o ex-presidente sobre "tentarem envolver o senhor até na roubalheira do INSS". A fala completa de Bolsonaro é a seguinte: "A primeira matéria sobre a roubalheira do INSS botando o meu nome era que o 'Careca do INSS', né, depositou dinheiro na minha conta de campanha. Verdade; depositou, sim: R$ 1. Ele quis, naquele momento, acho, dar um recado. Se estivesse conosco, poderia ser R$ 20 milhões. Foi R$ 1 só" (aqui e abaixo).

Doação de R$ 1 de Antunes a Bolsonaro já era conhecida. Em abril, a imprensa noticiou que Antunes havia doado R$ 1 para a campanha de reeleição de Bolsonaro. Segundo informações contidas no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o empresário fez o depósito em 12 de setembro de 2022. O número do CPF é o mesmo que aparece nos documentos oficiais das investigações contra ele. O valor simbólico foi uma estratégia dos apoiadores de Bolsonaro para fazer uma espécie de "contagem paralela" de votos (aqui e aqui).

Investigações apontam Antunes como intermediário de fraudes. Segundo a apuração da Polícia Federal, o "Careca do INSS" seria o principal operador financeiro da fraude no INSS. Ele recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários a outros servidores do órgão suspeitos de participação nos crimes (aqui).

Escândalo no INSS desviou R$ 6,3 bilhões. Segundo levantamento do órgão, pelo menos 9 milhões de beneficiários sofreram descontos ilegais entre 2019 e 2024. A fraude envolvia a cobrança de uma mensalidade associativa (aqui). O caso provocou as demissões de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (aqui), e de Carlos Lupi, ministro da Previdência (aqui). Em balanço divulgado na semana passada, a AGU (Advocacia Geral da União) estima que os pedidos de reembolso de aposentados já somam R$ 1 bilhão (aqui).

Postagens tentam ligar 'Careca do INSS' a Bolsonaro. Esta não é a primeira vez na qual tentam relacionar o ex-presidente como um dos beneficiários da fraude e associá-lo a Antunes. Posts falsos insinuaram que Bolsonaro e o empresário participaram de uma motociata juntos (aqui, aqui, aqui e aqui) e que a Polícia Federal teria achado provas de que o ex-presidente teria recebido dinheiro do esquema fraudulento (aqui). Ambos foram desmentidos por agências checadoras de informação.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.500 curtidas e 1.900 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

