Caixa está em negociações para usar mais recursos do Pré-Sal em habitação, diz executiva

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal está em negociações para direcionar mais recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a habitação, como feito este ano, quando o governo remanejou R$15 bilhões para o Minha Casa, Minha Vida, disse a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, nesta quarta-feira.

"Tivemos no último período uma negociação para que o fundo do Pré-Sal pudesse trazer um pouco de dinheiro... Nós estamos com a negociação mais ou menos até 2030, pelo menos, de que ele venha a aportar mais ou menos o que ele aportou nesse ano", disse Magalhães, em evento da Abrainc em São Paulo.

O painel em que Magalhães se apresentou comentava sobre soluções de funding para garantir a sustentabilidade do setor imobiliário, e também contou com a participação do presidente da Abecip, Sandro Gamba, e do presidente da Abrainc, Luiz França.

"Eu brinco que esse aporte do Pré-Sal é o jet ski que pode nos ajudar a atravessar as ondas de Nazaré", afirmou a executiva, citando a cidade do litoral de Portugal que se tornou referência de ondas gigantes.

"Não vai resolver nosso problema, evidentemente, mas ele ajuda um pouco a descompressão para esse tema", acrescentou. Ela não deu mais detalhes sobre os planos.

Em março, o governo remanejou R$15 bilhões do Fundo Social para o financiamento de operações da faixa 3 do MCMV. A medida abriu espaço para a criação de uma nova faixa para o programa habitacional voltada para atender a classe média.

O Fundo Social foi instituído em dezembro de 2010 e tem a finalidade de se consolidar como fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional a partir de um percentual dos recursos obtidos com a exploração de petróleo na região do Pré-Sal.

