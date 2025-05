BYD vai inaugurar fábrica na Bahia em 26 de junho

SÃO PAULO (Reuters) - A BYD vai inaugurar em 26 de junho a fábrica da empresa que está em construção em Camaçari, na Bahia, disse nesta quarta-feira o vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy.

Os comentários foram feitos durante evento da BYD para lançamento da nova linha do utilitário esportivo híbrido Song Plus, de acordo com a montadora chinesa de veículos elétricos.

O polo automotivo da BYD na Bahia, cujos investimentos são estimados em R$3 bilhões, tem enfrentado diversos contratempos, desde o acordo para adquirir o terreno -- antes de propriedade da Ford -- até atrasos na liberação de maquinários e uma denúncia do Ministério Público de trabalho análogo à escravidão nas instalações.

A BYD não comentou se a fábrica já estará operacional a partir do dia de sua inauguração.

Neste mês, o secretário estadual do Trabalho da Bahia, Augusto Vasconcelos, informou que a fábrica da montadora estará em "pleno funcionamento" até o final de 2026 e que, até o final deste ano, a unidade deve começar a produzir carros a partir de kits semiacabados.

Segundo informações do governo federal, a montadora estima produzir 150 mil veículos até o final de 2025, e chegar a 300 mil por ano ao final de 2026.

(Reportagem de Alberto Alerigi; texto de Patricia Vilas Boas; edição de Pedro Fonseca)