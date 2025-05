Brasil tem novo caso de gripe aviária em Montenegro, mas dessa vez em ave silvestre

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro relatou nesta quarta-feira um novo caso de gripe aviária altamente patogênica em Montenegro (RS), mas dessa vez em ave silvestre, segundo sistema do Ministério da Agricultura.

Montenegro havia registrado em meados do mês o primeiro foco de gripe aviária em granja comercial do Brasil, resultando em embargos totais ou parciais de diversos importadores.

O foco de gripe aviária nesta quarta-feira foi confirmado em um pássaro João de Barro.

Registros da doença em aves silvestres ou de subsistência, diferentemente dos identificados em granjas comerciais, não resultam em embargos comerciais.

No momento, o Brasil investiga um caso em granja comercial de galinhas em Anta Gorda, também no Rio Grande do Sul.

(Por Roberto Samora)