Bolsas da Europa perdem fôlego e operam mistas, após ganhos recentes com alívio tarifário

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/05/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, perdendo fôlego após os ganhos que acumularam com um recente alívio nas tensões comerciais, enquanto investidores aguardam desdobramentos da política tarifária do governo Trump e reagem ao noticiário corporativo.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,29%, a 550,71 pontos, depois de subir nos dois pregões anteriores em reação à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de uma tarifa de 50% a importações da UE, de 1 de junho a 9 de julho.

Ontem, Trump disse esperar que a UE abra seus mercados para o comércio com os EUA e sinalizou que o bloco está disposto a acelerar as negociações tarifárias.

Às 6h39 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris caía 0,07% e a de Frankfurt recuava 0,20%. Já a de Milão subia 0,41%, a de Madri cedia 0,63% e a de Lisboa oscilava em torno da estabilidade.

Entre ações negociadas em Milão, a do UniCredit subia 1,5%, após o banco italiano anunciar planos de dobrar sua fatia no grego Alpha Services, para cerca de 20%, enquanto a da montadora Stellantis - que reúne marcas como Fiat, Peugeot e Jeep - caía 0,80%, após nomear o italiano Antonio Filosa como seu novo CEO global.

*Com informações da Dow Jones Newswires