BCE: consumidores da zona do euro veem previsões de inflação mais altas nos próximos 12 meses

As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro para os próximos 12 meses aumentaram 0,2 ponto porcentual em abril ante março, a 3,1%, de acordo com relatório publicado pelo Banco Central Europeu (BCE), nesta quarta-feira, 28. O nível é o mais alto desde fevereiro de 2024.

De acordo com o BC europeu, as percepções dos consumidores sobre a inflação nos últimos 12 meses permaneceram inalteradas em 3,1%, assim como as expectativas para a inflação nos próximos três anos (2,5%) e cinco anos (2,1%).

O BCE menciona que as expectativas de crescimento da renda nominal dos consumidores nos próximos 12 meses diminuíram de 1,0% em março para 0,9% em abril, enquanto a expectativa de crescimento dos gastos nominais nos próximos 12 meses aumentou de 3,4% em março para 3,7% em abril. "Esse aumento foi observado em todas as faixas de renda", menciona.

Em relação às expectativas de crescimento econômico para os próximos 12 meses, o BC da zona do euro menciona que elas se tornaram mais negativas e caíram de -1,2% em março para -1,9% em abril. As expectativas para a taxa de desemprego nos próximos 12 meses aumentaram de 10,4% em março para 10,5%.