BC do Japão alerta para impacto de oscilações nos rendimentos dos títulos de longo prazo

Por Makiko Yamazaki e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira que o banco central japonês estará atento ao risco de que grandes oscilações nos rendimentos dos títulos de longo prazo possam afetar os custos de empréstimos de curto prazo e ter um impacto maior sobre a economia.

As falas ressaltam a crescente atenção do Banco do Japão aos recentes movimentos nos rendimentos dos títulos de longo prazo, que podem afetar as discussões da diretoria no próximo mês sobre o ritmo de redução do balanço do banco central.

No Japão, as taxas de juros de curto e médio prazo têm um impacto maior sobre a economia do que os rendimentos de longo prazo, devido à duração da dívida das famílias e das empresas, disse Ueda.

"Mas teremos em mente que grandes oscilações nos rendimentos de longo prazo podem afetar os rendimentos dos títulos de curto e médio prazo", disse Ueda ao Parlamento.

"Observaremos atentamente os desenvolvimentos do mercado e seu impacto sobre a economia", acrescentou.

Ueda também disse que as incertezas em torno da política comercial dos Estados Unidos e suas consequências para a economia do Japão continuam altas.

Os rendimentos dos títulos de longo prazo do governo japonês subiram para níveis recordes na semana passada, como parte de uma liquidação global de títulos que reflete a crescente atenção dos mercados para a deterioração das finanças das economias avançadas.

Esses rendimentos caíram na terça-feira, depois que a Reuters informou que o governo do Japão considera a possibilidade de reduzir a emissão desses títulos, à medida que as autoridades buscam acalmar as preocupações sobre a deterioração das finanças do governo.

Os mercados estão se concentrando na resposta do Banco do Japão em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 16 e 17 de junho, quando a diretoria revisará um plano de redução de títulos existente até março e apresentará um plano para o próximo ano fiscal e para os seguintes.

Tendo saído de uma política de controle de rendimento de títulos no ano passado, o banco central japonês está cauteloso em aumentar a compra de títulos ou fazer grandes ajustes em seu plano de redução existente.

Mas as oscilações podem afetar o debate da diretoria sobre o ritmo futuro da redução dos títulos, segundo alguns analistas.