Autor do atropelamento em Liverpool continua preso e número de hospitalizados cai para sete

A prisão do autor do atropelamento em massa nas celebrações pelo título do Liverpool da Premiere League inglesa foi prorrogada até quinta-feira (29), anunciou a polícia nesta quarta (28), que acrescentou que sete feridos seguem hospitalizados.

"Podemos confirmar que sete pessoas permanecem hospitalizadas em condições estáveis", anunciou a Polícia de Merseyside, condado do norte da Inglaterra, ao qual pertence a cidade de Liverpool.

Após o atropelamento, ocorrido na segunda-feira, 27 pessoas foram hospitalizadas no mesmo dia, número que, na terça-feira, diminuiu para 11 e para 7 nesta quarta.

O autor do atropelamento, um homem de 53 anos, de nacionalidade britânica, detido após o incidente, permanecerá preso por enquanto até quinta-feira, acrescentou o comunicado policial.

"A equipe de investigação recebeu hoje, quarta-feira, mais tempo para continuar interrogando-o até amanhã, explica o texto.

O detido é suspeito "de tentativa de homicídio, crimes de direção perigosa e condução sob efeito de drogas".

A Polícia de Merseyside, segundo o comunicado, elevou para 79 o número de feridos no atropelamento, após de ter mencionado 47 na segunda-feira e 65 na terça.

Apesar deste aumento, a superintendente de polícia, Rachel Wilson, destacou que "o número de pessoas hospitalizadas está diminuindo à medida que continuam se recuperando do terrível acidente".

A tragédia ocorreu depois que o motorista seguiu uma ambulância que abria caminho entre a multidão, que havia se reunido em milhares de pessoas na cidade, ao final do desfile de celebração do clube por seu vigésimo título da Premiere League.

A polícia descreveu o atropelamento como um incidente "isolado" que "não está sendo tratado como um ato terrorista".

As forças armadas acrescentaram, nesta quarta-feira, que análises exaustivas das câmeras de videovigilância continuam para estabelecer o percurso exato do carro.

Da mesma forma, a polícia informou que levantou os cordões de segurança que rodeavam a rua onde ocorreu o atropelamento que abalou o Reino Unido.

O rei Charles III, em visita ao Canadá, afirmou em um comunicado, na terça-feira, estar "chocado" e "triste" pela tragédia.

"É realmente devastador ver que o que deveria ter sido uma celebração para muitos possa ter terminado em circunstâncias tão angustiantes", observou o monarca de 76 anos.

O Liverpool anunciou que cancelou as demais comemorações.

