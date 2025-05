Ata da reunião de maio do Fed deve mostrar como autoridades estão lidando com incertezas

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve, em sua reunião de 6 e 7 de maio, minou as expectativas de que mudaria sua taxa de juros em breve, e a ata desse encontro que será divulgada nesta quarta-feira deve mostrar com que firmeza as autoridades estão mantendo sua atual abordagem de esperar para ver.

A ata será divulgada às 15h (horário de Brasília) e, de várias maneiras, foi ofuscada pelos acontecimentos desde então. A reunião ocorreu quando a preocupação com as consequências econômicas das mudanças no comércio global e da política tarifária era intensa, alimentada pelo anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de abril de novos impostos de importação.

Uma semana depois, as novas tarifas mais agressivas foram reduzidas ou adiadas em anúncios feitos por Trump que reduziram as pressões que vinham elevando acentuadamente os rendimentos dos títulos, impulsionaram um mercado de ações que estava afundando e levaram analistas que consideravam uma recessão nos EUA como quase certa a atualizar suas previsões de crescimento.

Ainda assim, a ata deve mostrar que as autoridades estavam enfrentando tanto a incerteza quanto a perspectiva negativa do início de maio, e a natureza errática das decisões do governo - Trump anunciou, entre sexta-feira e domingo passados, e depois adiou novos impostos sobre as importações europeias - não mudou.

"Tenho descrito isso como dirigir em meio à neblina", disse o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, na terça-feira, na Bloomberg Television. "É simplesmente muito difícil."

Barkin disse que os dados do ano até o momento mostram que a economia está no mesmo caminho em que já estava, com desemprego razoavelmente baixo e inflação se aproximando da meta de 2% do Fed.

Mas há narrativas opostas, segundo ele e outras autoridades, que preveem um novo salto na inflação nos próximos meses à medida que as tarifas se consolidam, ou o aumento do desemprego uma vez que a incerteza generalizada e os custos crescentes alimentam a desaceleração, ou até mesmo uma combinação tóxica de ambos.

Até que fique claro para que lado a economia se volta sob a influência das mudanças nas regras do comércio global, o Fed tem poucos motivos para alterar a faixa da taxa de juros de 4,25% a 4,50% que vem mantendo desde dezembro.

"Os dados publicados mostram uma economia muito parecida com a trajetória que temos seguido nos últimos dois anos. Desemprego baixo, inflação se ajustando à meta", disse Barkin.

"Eu poderia descrever como algumas dessas forças, como as tarifas, podem ser inflacionárias. Posso descrever como outras forças, como a redução dos preços da gasolina, podem ser desinflacionárias", disse ele. "Menos gastos do governo podem significar menos empregos... As pessoas que não contratam há 18 meses, se os gastos continuarem, talvez precisem começar a contratar. Portanto, estou esperando para ver o que acontece."

A equipe do Fed tem tentado estimar o provável impacto de diferentes regras tarifárias em uma série de estudos que podem ser mencionados na ata se foram apresentados como parte da discussão sobre as perspectivas econômicas.

No entanto, mesmo esses relatórios dependem das suposições feitas sobre os níveis finais das tarifas, algo que provavelmente permanecerá desconhecido pelo menos até julho, quando expira o prazo de 90 dias de suspensão dos impostos de importação mais rígidos. O otimismo do mercado em relação ao resultado final do debate sobre o comércio baseou-se na expectativa de que acordos negociados com tarifas mais baixas sejam aprovados até lá.

Mesmo assim, pode levar mais meses para que o Fed saiba como a economia está reagindo. Os investidores agora preveem que o Fed manterá a taxa de juros nas reuniões de junho e julho, mas a cortará em 0,25 ponto percentual em setembro e novamente em dezembro.