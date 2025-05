Argentina atrai US$ 1,7 bilhão em propostas de estrangeiros por título com vencimento em 2030

O governo da Argentina recebeu 146 ofertas de investidores estrangeiros, equivalentes a US$ 1,7 bilhão, pelos títulos Bonte com vencimento em 2030, com subscrição em dólares, ofertados em leilão realizado nesta quarta-feira, 28. A operação teve colocação efetiva de US$ 1,15 bilhão, com um cupom de 29,50%.

"(Houve) aumento das reservas sem crescimento da dívida. (Conseguimos) a extensão do prazo médio da dívida em pesos e ampliamos o universo de investidores estrangeiros interessados em nossos títulos em pesos", escreveu o secretário de Finanças, Pablo Quirno, em registro no X.

O leilão total, que teve colocação de outros títulos, atraiu ofertas de US$ 9,46 bilhões, resultando na colocação de US$ 8,56 bilhões.

"Isso significa uma rolagem de 126,28% sobre os vencimentos do dia da liquidação e 100,12% incluindo os pagamentos de cupons e amortizações realizadas na semana passada.", escreveu Quirno.

Os títulos ofertados incluíram Lecaps, Boncaps e Boncers.