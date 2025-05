Argentina arrecada US$ 1 bilhão em emissão de títulos pagos em pesos

A Argentina emitiu com sucesso um novo título de US$ 1 bilhão (R$ 5,69 bilhões) destinado a investidores estrangeiros, anunciou o Ministério da Economia nesta quarta-feira (28), em um sinal de confiança do mercados no plano econômico do presidente ultraliberal Javier Milei.

O papel, chamado BONTE, é adquirido em dólares, mas com pagamento em pesos argentinos, a uma taxa de 29,5%.

"Excelentes notícias. Conseguir refinanciar os vencimentos de capital é crucial!" comemorou o Ministro da Economia Luis Caputo na rede social X.

Na segunda-feira, quando o título foi anunciado, Caputo sustentou que não se tratava de uma nova dívida, mas sim de um refinanciamento.

O título é emitido pelo Tesouro argentino com vencimento em maio de 2030.

Esse é o primeiro título do tipo em nove anos, segundo o veículo de comunicação especializado Bloomberg.

O instrumento inclui um "put" em 2027, isto é, a opção de obrigar o emissor do título a recomprá-lo nessa data específica.

O dinheiro também fortalece as reservas internacionais diante das exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI), organização da qual recebeu, em abril, 12 bilhões de dólares (R$ 68 bilhões, na cotação atual) como primeira parcela de um empréstimo de US$ 20 bilhões (R$ 113,8 bilhões).

