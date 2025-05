Antes de frio intenso, São Paulo tem alerta para ventania; veja quando

A aproximação de uma frente fria provoca aumento de nuvens na Grande São Paulo nesta quarta-feira, 28. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a capital paulista amanheceu o dia com céu nublado e temperaturas em elevação. À noite, o céu fica encoberto e há potencial para chuviscos isolados, de acordo com o órgão municipal.

"O destaque fica para as rajadas de vento que em alguns momentos do dia podem superar os 60 Km/h. Nessas condições, o CGE recomenda não permanecer embaixo de árvores e da rede elétrica", alertou.

A passagem de uma fraca frente fria vai dar espaço à entrada de uma forte massa de ar polar que vai derrubar a temperatura a partir da madrugada desta quinta-feira, 29, com possibilidade de recordes de frio para o ano entre a madrugada e amanhecer de sexta-feira, 30, na cidade de São Paulo e outras localidades do Brasil.

Na quinta-feira, o tempo começa na capital paulista com céu nublado, chuviscos e chuva leve durante a madrugada, mas melhora ao longo do dia com a diminuição das nuvens e o predomínio do sol. As temperaturas estarão em queda, e os ventos constantes aumentarão a sensação de frio.