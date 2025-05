Ânima Educação: Alunos já matriculados seguirão no atual formato até a conclusão

A Ânima Educação pretende fazer ajustes graduais para se adequar às novas regras do Ensino à Distância (EaD), publicadas recentemente pelo governo.

Em comunicado encaminhado a seus alunos, a instituição de ensino informou que já atende à maior parte das determinações do Ministério da Educação (MEC), e que aqueles que estão matriculados seguirão no mesmo formato que iniciaram os cursos até sua conclusão. Segundo a entidade, o prazo para adequação às regras é de dois anos.

A Ânima informou, ainda, que entende as novas regras como um avanço na busca pela qualidade do ensino e pela valorização da formação acadêmica no País.