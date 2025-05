Ações europeias fecham em baixa com cautela sobre progresso da política comercial dos EUA

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa fechou em baixa nesta quarta-feira, com os investidores monitorando o progresso das negociações comerciais com os Estados Unidos e avaliando uma série de dados econômicos da região.

O índice continental STOXX 600 caiu 0,6% no dia, após duas sessões consecutivas de ganhos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, adiou as tarifas sobre a União Europeia.

Notícias na terça-feira apontaram que as autoridades da UE pediram às principais empresas da região que fornecessem detalhes de seus planos de investimento nos EUA.

As montadoras BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen estão em negociações com Washington sobre um possível acordo de tarifas de importação. O setor automobilístico teve alta de 0,7%.

Apesar dos sinais de alívio nas tensões comerciais entre os EUA e a Europa, os investidores permaneciam nervosos diante da natureza errática das políticas comerciais de Trump.

"Nas próximas semanas, o mercado ficará em uma faixa de negociação relativamente estreita porque os investidores estão esperando para ver o que Trump fará", disse Nick Brooks, chefe de pesquisa econômica e de investimentos do ICG.

Brooks acrescentou que é muito cedo para dizer algo definitivo sobre as montadoras conversarem diretamente com os EUA, já que as negociações estão nas mãos da UE como um todo.

Novos dados indicaram que os preços de importação alemães recuaram inesperadamente 0,4% em abril na base anual, e que o desemprego na maior economia da Europa cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado em maio.

A incerteza provocada pelas mudanças na política comercial dos EUA e as pressões sobre os preços estão levando a expectativas mais altas de que o Banco Central Europeu cortará as taxas de juros na próxima semana.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,59%, a 8.726,01 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,78%, a 24.038,19 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,49%, a 7.788,10 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,01%, a 40.127,75 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,98%, a 14.100,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,13%, a 7.361,14 pontos.