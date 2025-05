Ações da China fecham estáveis em meio a cautela, mercado de Hong Kong cai

XANGAI (Reuters) - As ações da China terminaram praticamente estáveis nesta quarta-feira, com os investidores permanecendo cautelosos em meio às contínuas tensões com os Estados Unidos, apesar de um alívio temporário das ameaças tarifárias.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,08%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,53%.

Após um período de consolidação do mercado, as negociações entre os EUA e a China devem continuar em um cabo de guerra, mas é improvável que futuros problemas afetem significativamente o apetite por risco do mercado, disseram analistas do Citic Securities em uma nota.

O presidente dos EUA, Donald Trump, jogou suas cartas nas negociações comerciais, e o caminho a seguir depende do poder de barganha dos países e das empresas, mas as políticas comerciais não voltarão ao período pré-Trump, disse nesta quarta-feira Olivier Blanchard, membro sênior do Instituto Peterson de Economia Internacional, na UBS Asian Investment Conference.

Acordos de livre comércio normalmente levam cerca de um a dois anos para serem decididos e três anos para serem implementados, disse ele.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei ficou estável, a 37.722 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,53%, a 23.258 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,02%, a 3.339 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,08%, a 3.836 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,25%, a 2.670 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,10%, a 21.357 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,41%, a 3.911 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,13%, a 8.396 pontos.